Irina Shayk et Bradley Cooper : Le sexe et le prénom de leur bébé révélés !

Bradley Cooper et sa compagne Irina Shayk - People à la sortie de la soirée Costume Institute Benefit Gala 2016 (Met Ball) sur le thème de "Manus x Machina" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 2 mai 2016. People leaving the "Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology" Costume Institute Gala at Metropolitan Museum of Art on May 2, 2016 in New York City.02/05/2016 - New York