Irina Shayk : Selfie sexy en lingerie et défilé avec un robot !

"#Lheuredelapassion #SaintValentin", écrit le top model en légende de sa photo. Celle-ci a déclenché une avalanche de commentaires d'abonnés admiratifs.

En attendant la Saint-Valentin, Irina Shayk participe à la Fashion Week de New York, consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2018-2019. La jolie brune s'est distinguée sur le podium du défilés Philipp Plein, au côté d'un robot géant et des fils de Diddy et Snoop Dogg, Christian et Cordell.

Elle a également participé au show de la maison italienne Bottega Veneta.