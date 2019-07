Irina Shayk : Violente dispute en plateau, elle sort les griffes pour Moschino

C'est l'une des plus belles femmes de la planète et un de ses top models les plus populaires, un statut qu'elle conjugue avec un caractère visiblement très sanguin ! Irina Shayk sort les griffes sur un plateau de tournage. La bombe russe surprend son homme avec une autre et se dispute violemment.

L'été vient de débuter, mais la planète Mode a déjà la tête à l'automne-hiver ! La preuve en images avec la nouvelle campagne publicitaire de Moschino. Irina Shayk se met en scène au côté de Joan Smalls et de Gigi Hadid, dans une série de vidéos inspirées d'une série dramatico-romantique et réalisées par Steven Meisel.

Les trois mannequins de 33, 30 et 24 ans incarnent trois femmes fortunées et amoureuses. Elles portent les pièces de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020 de Moschino, conçue par le directeur artistique de la maison italienne, Jeremy Scott.