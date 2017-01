Iris Law : La fille de Jude Law, 16 ans, ravissante égérie pour Burberry

La fille de Jude Law et de Sadie Frost poursuit sur sa lancée dans le monde du mannequinat. A tout juste 16 ans, Iris Law vient en effet de devenir la nouvelle ambassadrice beauté de la marque britannique Burberry. Une information confirmée le 16 janvier avec le lancement du fameux Liquid Lip Velvet, un gloss mat qui se décline en plusieurs couleurs.

Sur la photo officielle de campagne, le jeune top est tout simplement hypnotique, exposant son joli minois devant l'objectif du photographe Angelo Pennetta. Teint de porcelaine, yeux bleus perçants et moue boudeuse, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à sa célèbre maman au même âge.

Dans le communiqué transmis par la maison Burberry, le directeur général Christopher Bailey s'est félicité de compter le mannequin parmi ses nouvelles égéries. "Iris a une énergie créative contagieuse et une attitude britannique authentique qui brille à travers son style personnel mais aussi à travers son caractère et sa confiance en soi. C'est un plaisir de travailler et de collaborer avec elle", a-t-il déclaré.

La principale intéressée n'a pas caché sa joie. "Burberry est une marque tellement iconique, c'est un honneur de faire partie de la famille Burberry et d'apparaître dans la campagne mondiale de la marque. La campagne du Liquid Lip Velvet est ma première campagne de publicité et c'est la raison pour laquelle je suis si excitée d'en faire partie", a-t-elle déclaré. En 2015, elle avait réalisé ses premiers pas de modèle en apparaissant dans la campagne publicitaire de Violetta Fancies You x Illustrated People.

Avant elle, son grand frère Rafferty (20 ans) avait déjà commencé à attirer les plus grandes marques, auxquelles il prête son visage. Il a également signé un contrat auprès de l'agence Select Model Management et a notamment défilé pour DKNY et Dolce & Gabbana.