Iris Mittenaere ultradécolletée et étincelante aux Victoires de la musique 2018

Vendredi 8 février 2018 se déroulait la cérémonie des Victoires de la musique 2018. A cette occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement afin de se produire sur scène ou remettre un prix, parmi lesquelles Iris Mittenaere.

Et Miss Univers 2016 a misé sur une tenue signée Stéphane Rolland qui brillait de mille feux comme on a pu le découvrir sur son compte Instagram. Histoire d'étinceller encore plus, Iris Mittenaere portait un haut blanc au décolleté très plongeant qui a ravi ses admirateurs.