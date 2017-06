Iris Mittenaere affirme son sex-appeal, au côté d'une ancienne Miss incendiaire

Iris Mittenaere avait déjà joué de ses charmes pour la prestigieuse soirée de l'amfAR lors du Festival de Cannes le mois dernier. Hier, l'ancienne Miss France devenue Miss Univers 2016 a refait sensation, mais à New York cette fois.

Installée aux États-Unis depuis son élection en tant que plus belle femme de l'univers survenue en janvier dernier aux Philippines, Iris Mittenaere vit à présent en plein coeur de Manhattan. Locataire d'un magnifique appartement loué par l'organisation de Miss Univers, la sublime Nordiste de 24 ans a participé à une soirée caritative organisée le 20 juin à quelques blocs de chez elle, la sixième édition de l'amfAR generationCURE Solstice.

Photographiée dès son arrivée chez Mr. Purple, dans le Lower East Side, Iris Mittenaere a attiré tous les regards dans une robe bleue près du corps qui épousait sa silhouette parfaite et laissait ses épaules nues. La nouvelle célibataire (elle s'est officiellement séparée de son compagnon Matthieu) a opté pour un décolleté aguicheur. Les cheveux coiffés en demi-queue de cheval, Miss Univers 2016 a croisé plusieurs autre reines de beauté, Kára McCullough, élue Miss USA 2017 en mai dernier, ou encore Olivia Culpo. L'ancienne Miss USA 2012 et Miss Univers 2012, également connue pour avoir entretenu une relation sérieuse avec le chanteur Nick Jonas, s'est rendue à la soirée de l'amfAR dans un chemisier baroque en dentelle et transparent. Une pièce audacieuse portée avec assurance et associée à une jupe noire également agrémentée de dentelle transparente.

L'originale Kelly Osbourne, la star de la série Empire Serayah McNeill ou encore l'actrice Victoria Justice ont également assisté à l'événement caritatif.

Au lendemain de son apparition très réussie, Iris Mittenaere a participé à une séance photo réalisée pour le magazine Boomerang. Shootée Philippe Reynaud en extérieur, Miss Monde portait un long blazer sans en rien dessous...