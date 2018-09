Iris Mittenaere animatrice: Elle a été coachée par un ancien prof de la Star Ac'

Depuis le 31 août 2018, Iris Mittenaere remplace Sandrine Quétier à la coanimation de la troisième saison de Ninja Warrior sur M6. Aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand, notre Miss France et Miss Univers 2016 fait ses débuts d'animatrice. Si elle apprend le métier sur le terrain, la jeune femme de 25 ans a tout de même pris des cours et son coach ne vous est pas inconnu...

D'après les informations de nos confrères de Télé Loisirs, Iris Mittenaere a pris des cours avec un ancien professeur de la Star Academy. Il s'agit de Richard Cross, l'ancien coach vocal des candidats pendant la saison 5, 6 et 7. Ce dernier "donne des cours plusieurs fois par semaine" à l'animatrice de Ninja Warrior 3. "Je pose ma voix, j'apprends à donner des interviews, je prends des cours, et Christophe Beaugrand et Denis Brogniart me donnent pas mal de conseils. Je suis toute nouvelle, j'arrive là-dedans, donc j'ai plein de choses à apprendre, comme pour tout nouveau métier ! Je suis obligée de passer par la case étudiante", a-t-elle assuré.

Il est parfois difficile pour Iris Mittenaere de concilier sa nouvelle carrière avec son emploi du temps chargé. "Au quotidien, je casse les oreilles de mes voisins ! Je dois faire des exercices avec la voix, avec le ventre, avec la respiration. Je dois le faire tous les jours, mais j'avoue que certains jours je n'ai pas le temps", a-t-elle conclu.

