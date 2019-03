Iris Mittenaere, après les critiques, change de style : "J'ai tout coupé"

Quelle semaine pour Iris Mittenaere (26 ans) !

Sur les réseaux sociaux, notre bombesque ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 partage quasi-quotidiennement de très jolis clichés évoquant son actualité, ses voyages, ses pensées et parfois ses placements de produits.

Début mars 2019, la co-animatrice de Ninja Warrior (TF1), qui s'apprête à devenir meneuse de revue pour un tout nouveau spectacle dans un cabaret parisien, faisait la promotion d'une petite culotte flanquée d'un abricot et s'attirait de façon tout à fait incompréhensible une pluie de commentaires déplacés à cause d'un détail : un trait sur sa jambe pouvant évoquer une vergeture ou... simplement une griffure. "Je suis aveugle ou je vois des cicatrices sur tes cuisses ?", "C'est des vergetures que l'on voit ?", pouvait-on rapidement lire.

Malgré ces commentaires déplacés et pas franchement bienveillants, Iris a ensuite demandé à ses abonnés si elle devait couper ses cheveux avec l'arrivée du printemps. Face à l'engouement suscité, l'ex-reine de beauté a écouté ses followers et a changé de coupe de cheveux. "Bon bah... Je vous ai suivis, j'ai tout coupé ! Vous aimez ?", a-t-elle indiqué, toujours sur Instagram, en légende d'un selfie très réussi. Ses abonnés ont cette fois validé.