Iris Mittenaere bombesque en bikini à Marrakech : L'ex-Miss Univers au top !

La sublime Iris Mittenaere continue d'enchanter encore et toujours ses abonnés sur ses réseaux sociaux.

L'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a décidé ce 1er août 2018 de publier une photo d'elle en bikini blanc, une photo issue d'un shooting organisé à la Villa Taj à Marrakech. "Photo de vacances prise par le meilleur, @WilliamCerfphotos", a-t-elle simplement indiqué en légende du cliché sur lequel elle apparaît toute bronzée, la chevelure maîtrisée et la silhouette absolument irréprochable. Un look so classy sans une once de vulgarité !

Bien entendu, ses abonnés ont adoré cette jolie carte postale et l'ont fait savoir sans tarder. "Wouah canon comme toujours", "Tu es super belle iris et tu es dans mon coeur", "Tellement belle, et en plus tu as un corps de rêve", "Tu es la perfection ma princesse", pouvait-on lire dans les réactions.

Pour rappel, quand elle ne visite pas le monde entier pour prendre la pose avec talent, la chérie de Kev Adams fait ses armes à la télévision française. En effet, l'ex-reine de beauté a d'ores et déjà tourné la troisième saison de Ninja Warrior (TF1) en tant que coanimatrice aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Une chose est sûre, on a hâte de voir le résultat dans les semaines à venir !