Iris Mittenaere : Bonbon irrésistible à Cannes, face à Adriana Lima

Une pluie de stars s'abat sur la ville de Cannes ! Il est provoqué par le 72e Festival de Cannes, qui s'est poursuivi ce mercredi 22 mai 2019. Iris Mittenaere a attendu la projection de Roubaix, une lumière pour faire sa première montée des marches de l'année, l'occasion de se mesurer aux top models Adriana Lima et Natasha Poly.

Iris Mittenaere est arrivée à Cannes mardi 21 mai. Elle a immédiatement renoué avec la ferveur du Festival de Cannes, en se rendant d'abord dans la suite Sandra & Co opérée par Sandra Sisley, puis en assistant à la soirée annuelle du joaillier De Grisogono. Ce mercredi 22 mai, l'ex-Miss France et Miss Univers a fait sa première montée des marches de la saison et suscité l'engouement des photographes présents.

Iris Mittenaere s'est présentée sur le tapis rouge du Palais des Festivals, habillée d'une robe rose pâle accessoirisée de bijoux De Grisogono. La jolie brune de 26 ans était sortie pour briller, au même titre que les top models Adriana Lima, Natasha Poly, Winnie Harlow nue sous une robe transparente ou encore Izabel Goulart.

Ce défilé de bombes s'est produit sous les yeux (masqués par des lunettes de soleil) de Leonardo DiCaprio, accompagnée de la réalisatrice Leila Conners. L'acteur était déjà présent la veille avec Brad Pitt et Margot Robbie, pour la projection de Once Upon A Time... In Hollywood.

Roubaix, une lumière, raconte l'histoire de deux jeunes femmes, Claude et Marie (jouées par Léa Seydoux et Sara Forestier), arrêtées par la police pour le meurtre de leur voisine. Claude et Marie sont toxicomanes, alcooliques et amantes.

Le film n'a pas encore de date de sortie en salles. Il est présenté en compétition au 72e Festival de Cannes.