Iris Mittenaere, Camille Cerf et Maëva Coucke en maillot : Les 3 Miss au top !

Ces dernières années, la région Nord-Pas-de-Calais nous a offert pas moins de trois sublimes Miss France : Camille Cerf (en 2015), Iris Mittenaere (en 2016) et Maëva Coucke (pour 2018).

À l'occasion du séjour d'intégration de Maëva organisé à Cannes et ses environs il y a quelques jours, les trois jolies jeunes femmes ont enfin pu prendre la pose ensemble afin d'afficher fièrement les couleurs de leur région de coeur. Ce 11 avril 2018, un cliché de cette réunion au sommet entre Nordistes a d'ailleurs été partagé sur les réseaux sociaux. Sur celui-ci, on retrouvait Camille, Maëva et Iris en maillot de bain, chacune assise dans une bouée et affichant son plus beau sourire au milieu d'une piscine bleu turquoise.

"1 + 1 = 3 #TeamNordPasDeCalais", a simplement légendé Maëva Coucke sur sa publication qui a rapidement attiré plusieurs dizaines de milliers de like. Il fallait s'y attendre !

Pour rappel, en plus de sa participation au séjour d'intégration de Maëva Coucke, Iris Mittenaere était à Cannes début avril afin de faire ses premiers pas dans l'animation télé. Aux côtés de Denis Brogniart et de Christophe Beaugrand, la complice de Kev Adams a animé la 3e saison de Ninja Warrior (TF1). On a hâte de découvrir le résultat !