Iris Mittenaere, Camille Cerf et Sylvie Tellier se dévoilent mignonnes à 10 ans

Les Miss ont répondu à l'appel de Kev Adams.

Mercredi 5 décembre 2018, pour la journée du bénévolat, l'humoriste de 27 ans a proposé un défi sur Instagram, le #MOI10ANS Challenge, qui consiste à publier une photo de soi à l'âge de 10 ans afin que 10 centimes soient reversés à l'association Princesse Margot. Cette association veille à ce que les enfants dans les hôpitaux passent le meilleur Noël possible. "Aidez-nous à apporter un peu de magie et de force à ces familles pour affronter la maladie. On compte sur vous !", a écrit Kev Adams sur le réseau social photographique.

Dans la foulée, le jeune humoriste a tagué dix personnes pour relayer le challenge (et il invite tout le monde à faire de même !) dont la divine Iris Mittenaere, Miss France et Miss Univers 2016, dont il est très proche. Cette dernière a saisi l'occasion pour demander aux autres Miss de participer à leur tour au #MOI10ANS Challenge !

Découvrez dès à présent les doux minois d'Iris Mittenaere, Camille Cerf (Miss France 2015), Sylvie Tellier (Miss France 2002) et Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) à l'âge de 10 ans !