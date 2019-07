Iris Mittenaere : Cuir rouge et soutien-gorge audacieux... l'ex-Miss dénote !

Après ses apparitions stylées au défilé Schiaparelli le 1er juillet, Stéphane Rolland au Palais Garnier, puis à la soirée Tod's au Palais de Tokyo le 2 juillet à Paris, Iris Mittenaere a fait sensation mercredi 3 juillet au défilé Haute-Couture automne-hiver 2019-20 de Jean Paul Gaultier.

Absolument renversante de beauté, notre ex-Miss France et Miss Univers 2016 devenue animatrice sur TF1 (Ninja Warrior, le Loto...) et meneuse de revue au Paradis Latin a décidé de marquer les esprits avec un pantalon en cuir rouge surmonté d'un top asymétrique bleu glacier flanqué d'un soutien-gorge très graphique ! Celui-ci représentant deux fleurs volumineuses de la même couleur que son haut aérien. Un choix audacieux pour un effet garanti ! Même à côté de la délicieuse mannequin Sara Sampaio, notre Iris nationale dénotait clairement...

Lors de sa venue au défilé Jean Paul Gaultier, la belle Iris Mittenaere (26 ans) a pu croiser la route d'une popstar que l'on voit peu par chez nous : Christina Aguilera. La chanteuse de 38 ans, en concert ce 4 juillet à l'AccorHotels Arena de Paris, est effectivement venue découvrir les dernières créations du créateur iconique. Dans son look de geisha inattendu, l'ex-rivale de Britney Spears a elle aussi su créer l'événement.

Côté carrière, nous retrouverons Iris Mittenaere en prime time sur TF1 dès ce vendredi 5 juillet à l'occasion du lancement de la 5e saison de Ninja Warrior... Elle épaulera une nouvelle fois Christophe Beaugrand et Denis Brogniart en recueillant les impressions des sportifs prêts à affronter le difficile "parcours des héros".