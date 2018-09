Iris Mittenaere (DALS 9) inquiétée par le direct : "Ça me fait peur"

Préparez-vous à bouger, Danse avec les stars est de retour ce samedi 29 septembre 2018 sur TF1. Parmi les onze candidats en lice, les fans de l'émission pourront découvrir la Miss Univers en action, Iris Mittenaere. À 25 ans, la chérie de Kev Adams est impatiente de réaliser ce "rêve de petite fille" comme elle l'explique à Purepeople.com.

Toutefois, la jolie brune admet avoir quelques craintes, notamment une en particulier, qui est celle de réaliser une performance impeccable devant un public mais aussi des millions de téléspectateurs : "Ce que j'appréhende, c'est vraiment le direct. On peut faire une petite erreur et en direct on ne peut pas refaire, j'ai vraiment peur. Que ce soit une chute, un problème de robe, une erreur dans la chorégraphie... Ça me fait peur le direct de façon générale et encore plus en danse parce qu'on est jugé sur notre prestation. Si on fait une bêtise, ça peut tout casser."

Malgré tout, Iris sait qu'elle parviendra à gérer ses émotions pour mener à bien son aventure. Cette opportunité de danser, elle l'attendait depuis longtemps, elle qui en a toujours rêvé : "C'est vraiment un rêve de petite fille pour moi de faire Danse avec les stars parce que je voulais être danseuse quand j'étais petite, c'était le métier idéal, ce qui me faisait rêver. J'avais envie de le faire pour ça, un peu égoïstement peut-être parce que c'est vraiment pour moi et ça me fait tellement plaisir de danser avec des tenues magnifiques, des danseurs professionnels..." On a déjà hâte de la voir sur scène !

