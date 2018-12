Iris Mittenaere (DALS 9) : Les plus belles tenues de notre ex-Miss !

Ça y est, l'heure de la grande finale de Danse avec les stars 9 est arrivée !

A l'occasion de l'ultime affrontement chorégraphique entre le jeune comédien Clément Rémiens (que l'on retrouve quotidiennement dans la série Demain nous appartient sur TF1) et l'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 Iris Mittenaere, Purepeople.com vous propose de revenir sur quelques-uns des looks les plus marquants de notre ancienne reine de beauté, qui a séduit les téléspectateurs et les jurés du show à maintes reprises.

Qu'elle soit ultraglamour dans une longue robe rouge à l'occasion d'une rumba acclamée par la critique, vaporeuse dans une robe blanche à volants lors d'une danse contemporaine avec Patrick Dupond ou étincelante durant une rumba en hommage aux gens du Nord, Iris Mittenaere, toujours divine au bras du bel Anthony Colette, nous a enchantés tout au long de la saison... quitte à nous faire quelques frayeurs !

Une chose est sûre, cette année, Shy'm a eu de la concurrence côté style !

La finale de Danse avec les stars 9, c'est ce 1er décembre 2018 dès 21h sur TF1 !