Iris Mittenaere (DALS 9) : Sa remise en forme avant la compétition

Samedi 29 septembre 2018, la neuvième saison de Danse avec les stars débarque sur TF1. Après des mois d'attente, les fans de la compétition de danse pourront enfin découvrir les onze nouveaux candidats, à savoir Pamela Anderson, Lio, Basile Boli, Vincent Moscato, Carla Ginola, Terrence Tell, Héloïse Martin, Clément Rémiens, Anouar Toubali, Jeanfi Janssens et Iris Mittenaere. C'est d'ailleurs cette dernière qui se confie au micro de Purepeople.com à l'approche de l'échéance.

Notre Miss France et Miss Univers de 25 ans est déterminée à se hisser le plus loin possible. Mais pour cela, il est important de se remettre en forme, car visiblement Iris Mittenaere ne s'est pas beaucoup entraînée pendant l'été : "Mentalement, c'est vrai que je me prépare à avoir un rythme assez effréné donc j'essaie de dormir et de me reposer au maximum. Physiquement, je me suis laissée aller cet été, c'était repos au max parce que je savais que ça allait être compliqué maintenant. Du coup je n'ai pas eu une super préparation physique, mais je pense que ça va venir. En dansant, on se muscle !"

Quant à son niveau de danse, autant dire qu'il y a encore du travail à faire : "Je sais danser dans les mariages, les anniversaires... mais pas les danses en couple. Je commence à apprendre, donc j'ai pas encore un super niveau mais je vais essayer de m'améliorer."

Découvrez le premier prime de Danse avec les stars samedi 29 septembre 2018 sur TF1

Toute reproduction interdite sans la mention Purepeople.com