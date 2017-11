Iris Mittenaere décolletée pour son retour à Paris, elle retrouve ses amies Miss

Iris Mittenaere a officiellement cédé son écharpe et sa couronne de Miss Univers le 26 novembre dernier au cours d'une grande soirée organisée au Planet Hollywood Resort & Casino de Las Vegas en présence de top plus size Ashley Graham et de la chanteuse Fergie. La ravissante Sud-Africaine Demi-Leigh Nel-Peters a succédé à la Nordiste de 24 ans qui n'a pas tardé à faire ses valises pour la France.

Hébergée durant toute une année dans un magnifique appartement de New York grâce à son statut de Miss Univers, Iris Mittenaere a dû se résigner à en rendre les clefs et à prendre un avion direction Paris. Gala révèle que ses multiples affaires personnelles ont été envoyées à Steenvoorde, ce village des Hauts-de-France où habite sa maman, Laurence. Si vivre un an à Manhattan et faire le tour du monde restera à jamais un souvenir exceptionnel pour Miss France 2016, cette année de règne loin de la France n'aura pas été sans concession pour la sublime reine de beauté. À des milliers de kilomètres de sa famille et ses amis, Iris Mittenaere ne les a que très peu vus en 2017. L'heure est maintenant venue de rattraper le temps perdu.

Arrivée, comme prévu, dans la journée du 28 novembre à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, chargée de plusieurs valises et affichant un savoureux décolleté, Iris Mittenaere est apparue avec un sourire radieux. Le bonheur de revenir en France se lisait aisément sur les lèvres de la Nordiste.

À peine a-t-elle posé les pieds dans la capitale que Miss Univers 2016 a retrouvé la grande famille des Miss France. Iris Mittenaere a en effet passé la soirée avec les ravissantes Camille Cerf (Miss France 2015), Malika Ménard (Miss France 2010), Valérie Bègue (Miss France 2008), Laury Thilleman (Miss France 2011), mais aussi Flora Coquerel (Miss France 2013) tout juste rentrée d'un voyage à Saint-Louis, au Sénégal, en compagnie d'une autre ancienne Miss, Sonia Rolland (Miss France 2000). Pour cette soirée parisienne de retrouvailles, Iris Mittenaere avait opté pour un top rouge cache-coeur qui lui allait à ravir.