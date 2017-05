Iris Mittenaere : Divine à Cannes, Miss Univers s'éclate au show d'IAM

Si chaque journée du Festival de Cannes met le cinéma mondial à l'honneur, chaque soirée, à l'image de celle du mercredi 24 mai 2017, apporte son lot de glamour (le rendez-vous Vanity Fair / Chanel), de solidarité (le dîner de bienfaisance organisé par Positive Planet) et de fête. Notre Miss Univers Iris Mittenaere a d'ailleurs bien profité de cette troisième facette.

C'est à la Villa Schweppes, l'un des hauts lieux des nuits du Festival, que Miss France 2016 a pris du bon temps hier soir.

Quelques heures après avoir quitté l'hôtel Majestic Barrière pour effectuer la montée des marches, somptueuse dans une robe asymétrique verte Jean Paul Gaultier et parée de bijoux Messika, la Lilloise de 24 ans est réapparue dans une tenue beaucoup plus courte - une robe bustier des plus sexy ! - à la Villa Schweppes à l'occasion du show des icônes marseillaises du rap : IAM.

Alors que le retour du Suprême NTM en 2018 a fait dernièrement l'actualité, l'autre marque historique du rap français, qui faisait paraître au mois de mars l'album Rêvolution et célèbre en 2017 les 20 ans de l'album culte L'École du micro d'argent, a livré un show bouillant devant des fêtards conquis. La preuve en images.

Au lendemain ce cette soirée de folie, la belle Iris Mittenaere partait faire le plein de douceur et de senteurs aux Fontaines Parfumées de Grasse. Toujours avec style, évidemment.