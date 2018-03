Iris Mittenaere divine en bikini à Cannes : Camille Cerf aux premières loges

Iris Mittenaere est arrivée à Cannes afin de démarrer les enregistrements de la 3e saison de Ninja Warrior pour TF1.

Avant d'investir son rôle de coanimatrice aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a profité des températures clémentes de la jolie cité du Sud pour se mettre en bikini et enchaîner les poses face à la mer ! Afin de l'immortaliser, la belle Iris a confié à son amie Camille Cerf (Miss France 2015) le soin de la photographier sous toutes les coutures.

"On a tous une super copine pour nous soutenir dans nos délires photos @CamilleCerf #friend #sunset #cannes", a indiqué la complice de Kev Adams ce 27 mars 2018 en légende d'une photo la montrant en train de sauter en bikini face aux vagues, les cheveux au vent, tandis que sa camarade capturait l'instant.

Si de nombreuses Miss sont actuellement présentes à Cannes, ce n'est pas que pour les beaux yeux d'Iris Mittenaere. En effet, le voyage d'intégration de Maëva Coucke, Miss France 2018 a lui aussi lieu à Cannes et ses alentours en ce moment-même. Autour de notre nouvelle représentante, on retrouve ainsi la directrice générale de la société Miss France Sylvie Tellier, Alicia Aylies (Miss France 2017), Delphine Wespiser (Miss France 2012) et bien entendu Camille Cerf.