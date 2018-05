Iris Mittenaere divine en bikini au côté de Miss Univers 2017 !

Les vacances ne sont pas terminées pour Miss France 2016. Iris Mittenaere est en effet une fois de plus partie au soleil. L'occasion de poser une fois encore (on va pas se plaindre) en bikini, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.

Reunited @demileighnp #philippines #twins Une publication partage par Iris Mittenaere (@irismittenaeremf) le 5 Mai 2018 2 :03 PDT

Récemment, c'est avec sa grande amie Camille Cerf que la jeune femme a fait grimper la température. Les deux anciennes reines de beauté se sont envolées pour Tahiti. Un voyage qu'elles ont chacune partagé sur leurs réseaux sociaux. Le public retrouvera prochainement Iris Mittenaere à la télévision. Elle a été choisie pour remplacer Sandrine Quétier, dans Ninja Warrior. Et, selon les dernières rumeurs, elle participera à Danse avec les stars 9.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater