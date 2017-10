Iris Mittenaere divine en bikini : Miss Univers fait l'unanimité !

Iris Mittenaere a une fois de plus prouvé qu'elle méritait amplement ses titres de Miss France et Miss Univers.

Avant de rendre sa couronne de Miss Univers 2016 le 26 novembre prochain, la divine brune de 24 ans voyage. Il y a quelques semaines, elle était en Inde (à Mubaï plus précisément) et n'a pas manqué de partager certains moments avec ses fans sur Instagram. Elle a notamment enflammé internet en posant en bikini ou en robe couleur or très fendue et décolletée. Des publications dont ses admirateurs se délectent. Et ils n'ont pas fini d'avoir des coeurs à la place des yeux en la voyant puisqu'elle compte bien leur en mettre encore plein la vue.

Pour preuve, Iris Mittenaere a posté une nouvelle photo en bikini, dimanche 22 octobre 2017. L'occasion d'admirer une fois de plus sa silhouette zéro défaut. "My last trip to India was just perfect ! Where do you want me to go next ? Mon dernier voyage en Inde était juste parfait ! Où voulez vous que j'aille maintenant ? #excited #newplace", a-t-elle écrit en légende dudit cliché largement commenté. "Trop belle", "Canon ma belle !", "Magnifique", a-t-on notamment pu lire.

On vote pour une nouvelle destination ensoleillée !