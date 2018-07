Iris Mittenaere divine sans maquillage : Avec son chéri en Grèce, elle rayonne !

Actuellement en vacances à Mykonos en Grèce avec son chéri Kev Adams, Iris Mittenaere a décidé de se montrer sans le moindre artifice.

C'est sur son compte Instagram très suivi que notre sublime ex-Miss France et Miss Univers 2016 a en effet publié un selfie très apprécié ce lundi 2 juillet 2018. Après une session bronzage et une bonne baignade, la coanimatrice de Ninja Warrior 3 sur TF1 a pris la pose sans maquillage, le teint halé, les cheveux légèrement indomptés, sublime dans sa brassière blanche.

Bien entendu, quelques-uns des 1,7 million d'abonnés de notre ex-reine de beauté l'ont aussitôt saluée pour sa plastique de rêve et sa beauté naturelle. "Waou, tu es canon ! Profite bien !", "Sans maquillage et tellement belle", "C'est l'une des plus belles photos de toi", "J'adore cette photo, vive le naturel" pouvait-on lire parmi les réactions très nombreuses. Très appréciée depuis qu'elle a parcouru la planète en tant que Miss Univers, Iris a d'ailleurs récolté plus de 110 000 like en moins de 24 heures sur ce cliché. Un carton !

Avant de poser ses valises en Grèce, Iris Mittenaere était aux États-Unis début juin 2018. Une destination depuis laquelle, là aussi, elle a gâté ses fans avec de très jolies cartes postales !