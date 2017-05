Iris Mittenaere : Sublime sirène osant la transparence au chic gala de l'amfAR

Jeudi 25 mai 2017, la côte d'Azur accueillait une nouvelle édition du célèbre gala de l'amfAR, au profit de la lutte contre le Sida. Cette 24e soirée de charité, sous-titrée Cinéma contre Sida, avait lieu à l'hôtel de l'Eden Roc au Cap d'Antibes et a pu compter sur la présence de plusieurs donateurs et stars. On a ainsi pu voir la belle Iris Mittenaere.

Multipliant les voyages aux quatre coins du monde depuis son élection comme Miss Univers, Iris Mittenaere ne pouvait pas rater un événement d'un tel prestige. La jeune femme de 24 ans, déjà repérée un peu plus tôt sur la Croisette où se tient actuellement le Festival de Cannes, a pris la pose lors du photocall dans une très chic tenue noire, sans manches et en transparence sur la poitrine, signée Berta. La Miss, au regard ténébreux accentué par un smoky eyes, était parée de bijoux Messika et perchée sur une paire de Louboutin malheureusement difficiles à apercevoir sous la traîne à plumes de sa robe. Elle a pu croiser l'ancienne Miss Laury Thilleman ainsi que le créateur Jean-Paul Gaultier.

La divine Iris Mittenaere, habituée à porter les plus belles tenus, en a sûrement pris plein les yeux lors de la vente aux enchères dont les bénéfices sont reversés à l'amfAR puisque dans les lots, il y avait notamment un exceptionnel vestiaire composé de 32 robes inédites et uniques des plus grandes griffes, qui a trouvé preneur pour l'enchère record de trois millions d'euros ! Sur scène, la vente était menée par des commissaires-priseurs de luxe : David Beckham, Will Smith (membre du jury du festival), Chris Tucker ou encore le producteur américain Richie Akiva.

Depuis 1993, le gala de l'amfAR, – fondation américaine contre le Sida créée par Liz Taylor –, a permis de recueillir plus de 174 millions d'euros (190 millions de dollars).