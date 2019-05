Iris Mittenaere emmène Michel Drucker au paradis avec Kamel Ouali

L'ambiance est également à la fête dans Vivement dimanche prochain. Kamel Ouali et Iris Mittenaere présentent leur nouveau spectacle L'Oiseau paradis qui se joue actuellement au Paradis latin. L'ancien professeur de Star Academy endosse le rôle de chorégraphe et de metteur en scène et l'ancienne Miss France et Miss Univers, celui de meneuse de revue. Parée de plumes impressionnantes, la Nordiste de 26 ans prouve qu'elle gère aussi bien en reine de beauté qu'en danseuse de cabaret.

Michel Drucker reçoit également Jean-Michel Cohen pour son livre Mieux manger pour les nuls, disponible depuis février dernier, Pierre Cassignard et Michèle Bernier pour leur pièce Un grand cri d'amour qui se joue au théâtre des Bouffes Parisiens ou encore la chanteuse Fabienne Thibeault à l'occasion de la sortie de son livre Mon Starmania, par la première serveuse automate pour célébrer les 40 ans du premier opéra rock.