Iris Mittenaere en bikini à Dubaï : La douche sensuelle de Miss Univers 2016

Les abonnés d'Iris Mittenaere sur Instagram sont comblés.

L'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde pour représenter le charme à la française continue de nous faire honneur loin de nos frontières... et le prouve sur ses réseaux sociaux !

Lundi 16 avril 2018, Iris Mittenaere – qui a rejoint les Émirats arabes unis la semaine dernière en compagnie de sa maman Laurence, pour l'anniversaire de cette dernière – a en effet décidé de publier une nouvelle photo d'elle en bikini au milieu du désert, dans l'enceinte de l'hôtel Bab Al Shams Resort. C'est alors qu'elle prenait une douche extérieure, ravissante dans son maillot multicolore, que l'ex-reine de beauté de 25 ans a pris la pose telle un mannequin.

Bien entendu, les internautes ont aussitôt félicité Iris pour sa plastique irréprochable. "À tomber par terre de beauté", "Tu es sublime, je suis love de cette magnifique photo", "Iris, tu es un modèle pour des milliers, voire des millions des Français", pouvait-on lire parmi les premières réactions.

La veille, c'est sur un tapis flottant au large de Dubaï que la complice de l'humoriste Kev Adams s'exhibait déjà en bikini, mais cette fois avec sa maman, un gros hamburger à la main ! "J'ai tout ce dont j'ai besoin : le soleil, la mer, un burger... et ma mère !! (Oui oui, je tombe et elle a très peur !) #dubai #motheranddaughter", commentait la belle Iris.

Soucieuse de donner des nouvelles à ses fans, la coanimatrice de Ninja Warrior 3 (bientôt sur TF1) a indiqué ce 16 avril qu'elle était déjà à bord d'un nouvel avion, sans pour autant dévoiler quelle était sa future destination. Suspense !