Iris Mittenaere et Anthony Colette (DALS 9) en couple ? Ils s'expriment enfin !

Depuis le 29 septembre 2018, TF1 diffuse chaque samedi la saison 9 de Danse avec les stars. Une édition à laquelle la belle Iris Mittenaere participe. C'est avec le danseur professionnel Anthony Colette que Miss France et Miss Univers 2016 partage cette belle aventure. Chaque semaine, elle prend confiance en elle et en son partenaire. Tous deux sont donc plus complices sur le parquet. Et ils se voient parfois en dehors des tournages, comme à la soirée de lancement du livre de l'ancienne reine de beauté le 6 novembre dernier, de quoi donner lieu à une folle rumeur.

Il se dit qu'Iris Mittenaere et Anthony Colette sont en couple, des allégations auxquelles les principaux intéressés ont répondu. "Je laisse passer. Ce sont des choses auxquelles on peut s'attendre dans Danse avec les stars. Les gens aiment bien rapprocher les couples ! Avec Iris, je ne parle que de cette relation qu'on a de prof à élève. On a déjà beaucoup de travail là-dessus pour assurer tous les samedis soirs (rires). Toutes ces rumeurs, je n'y prête pas attention. Je fais mon travail et je fais en sorte que ça se passe bien avec elle. Je vis mon aventure, ça se passe super bien. Les gens disent ce qu'ils veulent ! Je fais avec, aucun problème", a confié le beau brun de 23 ans.

Et sa partenaire, âgée de 25 ans, d'ajouter : "Les gens sont prêts à tout inventer et on en lit des nouvelles tous les jours. Ça fait partie du mauvais côté et on l'accepte. Il y a des moments ou il faut laisser, ça ne m'atteint plus toutes ces rumeurs."