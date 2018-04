Iris Mittenaere et Camille Cerf à Tahiti : Deux bombes canon sans maquillage !

Actuellement en vacances à Tahiti, Iris Mittenaere et Camille Cerf ont décidé de se montrer sans le moindre artifice.

Concernant Iris, c'est sur son compte Instagram très suivi que notre ex-Miss France et Miss Univers 2016 a en effet publié un selfie très apprécié ce 25 avril 2018. Sous des palmiers et non loin d'une plage que l'on devine sans mal paradisiaque, la coanimatrice de Ninja Warrior 3 sur TF1 a pris la pose sans maquillage, le teint halé, sublime dans son bikini rose à fleurs.

Bien entendu, quelques-uns des 1,7 million d'abonnés de notre ex-reine de beauté l'ont aussitôt saluée pour sa plastique de rêve et sa beauté naturelle. "Tu es vraiment superbe Iris", "Vous êtes vraiment la plus jolie femme du monde", "C'est dingue d'être aussi belle et si parfaite", "Démaquillée, tu es encore plus jolie !", pouvait-on lire parmi ces réactions très nombreuses. Très appréciée tout autour du monde depuis qu'elle a parcouru la planète en tant que Miss Univers, Iris a d'ailleurs récolté plus de 150 000 like en moins de 24 heures sur ce cliché. Une vraie superstar on vous dit !

De son côté, Camille (Miss France 2015) – qui se défend aussi très bien avec des 558 000 abonnés ! – a multiplié les clichés sensuels, que ce soit au sortir de la douche ou au bord de la mer... Là aussi, les utilisateurs d'Instagram ont été ravis.

Avant de poser ses valises en Polynésie française, Iris Mittenaere a passé quelques jours à Dubaï où elle a eu envie d'emmener sa maman chérie à l'occasion de son anniversaire. Un très joli cadeau d'une fille aimante à sa maman...