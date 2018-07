Iris Mittenaere et Kev Adams amoureux en Grèce : La bombe sublime en bikini

Iris Mittenaere et Kev Adams passent actuellement de très bonnes vacances en Grèce.

S'ils n'ont pas souhaité prendre la pose ensemble pour le moment, les abonnés Instagram de nos tourtereaux ont vite pu constater que les deux stars postaient des photos et des stories depuis les mêmes endroits à Mykonos.

Samedi 30 juin 2018, Iris prenait par exemple la pose en bikini (sublime, comme toujours !) dans un décor de carte postale. Derrière elle, les Cyclades, des bateaux, un ciel bleu, une mer calme... Bref, le rêve ! Le lendemain, même cadre mais autres protagonistes, on pouvait entendre Kev Adams faire un petit "sketch" en story Instagram depuis le même point de vue, avec l'un de ses proches.

Pour rappel, c'est dans l'émission Au tableau ! à la mi-juin sur C8 que Kev Adams a enfin officialisé qu'il était bel et bien en couple avec la belle Iris. "Ouais j'ai une copine. J'ai une copine, ça se passe très bien. Je suis heureux avec elle mais je ne préfère pas crier à toute la France : Voilà, c'est ma copine. Parce que je sais qu'après on va m'embêter. Et venir l'embêter elle aussi", avait-il lâché face aux enfants de l'émission. Puis, lorsque ces derniers avaient insisté pour savoir si c'était bien Iris Mittenaere dont il était question, le jeune humoriste avait finalement cédé : "J'ai une copine et je préfère garder ça pour moi... Mais oui, c'est elle."