Iris Mittenaere et Kev Adams en couple ? Le duo de sortie et réuni pour un ami

Depuis plusieurs semaines la rumeur selon laquelle Iris Mittenaere (24 ans) et Kev Adams (26 ans) serait en couple enfle. Alors que, début septembre, le magazine Closer a publié des photos des deux jeunes gens échangeant un baiser au Maroc, où l'acteur tournait le film le film Aladin 2, voici que la paire a de nouveau était vue ensemble.

Samedi 16 septembre, les deux beaux bruns ont participé à la soirée d'inauguration de Monsieur Cirque. Un nouveau lieu branché des soirées parisiennes où se mêlent musique, jongleurs, trapézistes et clowns. Entre deux conversations et deux verres, Iris Mittenaere et Kev Adams ont pris la pose ensemble avec un autre invité, Matthieu, mannequin de profession sous contrat avec la Metropolitan Models Agency – M Management.

Le beau gosse, apparemment proche de la Miss Univers et du comédien, a donc immortalisé cet instant avant de poster le cliché sur Instagram. "About last night with my buddies ! Love you guys", a-t-il écrit en légende. Sur le cliché, le duo complice est habillé simplement, Iris en pull noir, les cheveux lâchés, Kev porte une chemise kaki et un jean. Et ils semblent très heureux de passer une soirée ensemble.