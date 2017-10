Iris Mittenaere et Kev Adams, ensemble ? Le petit mot doux qui en dit long...

Depuis cet été, la rumeur enfle sur la possible romance entre Iris Mittenaere, Miss Univers en titre, et Kev Adams. Mi-août, la jeune femme rejoignait l'acteur sur le tournage d'Aladdin 2 au Maroc et le magazine Closer publiait des photos les montrant en train d'échanger un petit baiser. Un mois et demi plus tôt, ils prenaient la pose côte à côte lors d'une soirée organisée au Buddha-Bar à l'issue de la projection du film Loue-moi !. Et début septembre, Kev se rendait à New York où réside Iris le temps de son règne...

Cette fois-ci, ce sont nos confrères de Voici.fr qui ont repéré un nouvel indice. Sur sa page Instagram, la jeune Miss Univers de 24 ans a posté une photo d'elle lors de la Presidents Cup, une compétition de golf sponsorisée par Lacoste, il y a trois jours. Kev Adams n'a pas tardé à commenter le cliché montrant Iris devant un green, la statue de la Liberté au loin. L'humoriste n'a posté que ces quelques mots : "La plus belle." Ce doux message était accompagné de l'émoticône aux yeux de coeur.