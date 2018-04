Iris Mittenaere et Maëva Coucke : Leur lien insoupçonné avec Camille Cerf

C'est une tradition ! Fin mars, Miss France 2018 Maëva Coucke a eu le droit à son week-end d'intégration. Et qui de mieux pour l'accompagner que les anciennes représentantes du Nord Iris Mittenaere (Miss France 2016) et Camille Cerf (Miss France 2015). Entre leur cours de yoga ou leur tour en hélicoptère, les trois reines de beauté ont accepté de répondre aux questions de Paris Match.

L'occasion de découvrir que Camille Cerf avait un lien avec ses deux amies avant même d'être élue. "J'ai rencontré Maëva en 2010, dans un centre commercial de Lille. Nous étions toutes les deux dans la file d'attente du casting Elite, avec nos soeurs jumelles [la belle rousse a une soeur qui s'appelle Alizée et la jolie blonde, une soeur prénommée Mathilde, NDLR]. Nos parents se connaissaient car ils avaient été dans la même école. Nous avons sympathisé et nous sommes restées en contact", a confié la complice de Tarek Boudali. Maëva Coucke a ensuite dévoilé qu'elles avaient passé une journée ensemble à Walibi, en Belgique. "Je me souviens du jour où Camille m'a annoncé qu'elle participait au concours de Miss France. Puis elle a gagné, et j'ai pleuré plus que pour ma propre élection", a-t-elle ajouté.

Concernant Iris Mittenaere, Camille Cerf a révélé qu'elles habitaient dans la même rue, à Lille. Mais elle n'a jamais osé faire le premier pas : "Je l'avais déjà repérée car je la trouvais super jolie. Mais je n'ai jamais osé l'aborder. Jusqu'au jour où je l'ai rencontrée à une élection régionale... qu'elle a remportée." Depuis, les jeunes femmes sont inséparables. Une amitié qu'elle n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux et qui avait même fait naître une rumeur de couple.