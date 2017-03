Iris Mittenaere et Matthieu : Interdiction de mariage et de bébé entre eux !

Entre une rencontre avec le président de la République et ses retrouvailles avec ses parents, Iris Mittenaere donne des interviews. De retour en France, la sublime Miss France 2016 et Miss Univers 2016 est très demandée. Invitée du Buzz TV pour Le Figaro, elle a fait des révélations sur ses obligations en tant que Miss Univers.

La reine de beauté – qui réside à présent à New York, loin de sa famille et surtout de son chéri Matthieu – ne le cache pas : gérer sa relation amoureuse à distance n'est pas chose aisée. "Oui c'est compliqué, on n'a jamais dit que ça allait être facile. On sait que l'année de Miss Univers sera difficile. Si on passe tout ça, tant mieux, ça veut dire qu'on est très très forts et qu'on restera ensemble à vie. Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas trop y réfléchir et profiter de ce qu'il se passe aujourd'hui", a-t-elle déclaré.

Et voici ce qu'il se passe aujourd'hui : bien qu'elle soit autorisée à médiatiser sa relation amoureuse, les règles de Miss Univers étant plus souples que celles de Miss France, elle n'a pas tous les droits. "J'ai deux interdictions : ne pas être enceinte et ne pas se marier dans l'année. Être en couple, on a le droit, si on a envie de médiatiser, on peut le faire. Il n'y a pas de restrictions, on choisit ce que l'on a envie de faire", a-t-elle précisé.

Concernant son salaire qui a fait couler beaucoup d'encre, la belle brune a tenu à préciser : "J'ai un salaire confortable. On a annoncé plein de chiffres mais je refuse de révéler le vrai. C'est un salaire qui me permet de vivre confortablement et je ne le fais pas pour ça mais pour le prestige du titre. Il ne faut pas oublier que j'ai un appartement à New York pendant un an et plein d'avantages comme celui de voyager partout dans le monde."