Iris Mittenaere évoque ses secrets de beauté : "Je suis pas mal aidée !"

À 24 ans, Iris Mittenaere a déjà été élue quatre fois reine de beauté : Miss Flandre 2015, Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, Miss France 2016 puis Miss Univers 2016. Dans les colonnes du magazine Nouvelles Questions de femmes, la jolie brune révèle ses secrets de beauté pour rester au top.

Ainsi, bien que prise par son emploi du temps chargé, Iris Mittenaere confie avoir "la chance" qu'un maquilleur coiffeur soit mis à sa disposition à chacune de ses apparitions. "Je suis pas mal aidée à vrai dire !", avoue celle qui a signé son premier contrat beauté avec les salons Mary Cohr.

Miss Univers 2016, "sportive convaincue"

Plus encore, la brunette fait son possible pour se rendre tous les mois chez le coiffeur ainsi qu'en institut pour un soin du visage. Mais lorsqu'elle manque de temps, l'acolyte de Camille Cerf a sa petite astuce : "Utiliser un masque visage et yeux durant chaque trajet en avion pour ressourcer sa peau et l'hydrater durant le vol. Cela me permet d'avoir l'air reposée et pleine d'éclat à l'arrivée."

Enfin, la reine de beauté est une véritable "sportive convaincue". "J'en ai besoin, ça me permet de me recentrer... Je cours, je fais du yoga actif, j'ai également des séances avec un coach", indique-t-elle. Autant d'entraînements physiques que la belle tente de suivre "trois à quatre fois par semaine". "C'est nécessaire pour moi de me pousser, de découvrir mes limites, de tomber d'épuisement. J'en ai besoin", conclut-elle. Un routine qui semble avoir porté ses fruits !

Une interview à retrouver dans le magazine Nouvelles Questions de femmes, actuellement en kiosques.