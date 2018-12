Iris Mittenaere face aux rumeurs de couples : "C'est agaçant et hyper sexiste !"

Qu'on se le dise, Iris Mittenaere trouve très dommage l'accumulation des rumeurs sur sa vie sentimentale. Est-elle toujours en couple avec l'humoriste Kev Adams ? A-t-elle succombé aux charmes de son partenaire de Danse avec les stars 9 Anthony Colette ? Autant de rumeurs qui ont intéressé les médias et de nombreux Français.

Interrogée par nos confrères du Buzz TV du Figaro à l'occasion de la promotion de son livre Toujours y croire, l'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 a donné son point de vue sur ce phénomène. "C'est agaçant, moi je trouve ça hyper sexiste en fait ! On est une femme, on a obligatoirement envie de nous mettre en couple avec quelqu'un. À croire que l'on ne peut pas réussir seule finalement ! On veut absolument mettre une jeune femme de 25 ans en couple avec n'importe quel ami. Dès qu'on est proche de quelqu'un, que l'on apprécie quelqu'un, on nous met en couple et c'est un peu agaçant", a-t-elle assuré.

Interrogate dans la foulée sur sa carrière d'animatrice sur TF1 et sur la possibilité pour elle de remplacer Jean-Pierre Foucault quand ce dernier arrêtera d'animer la soirée Miss France, Iris Mittenaere a statué : "J'espère déjà qu'il ne partira pas parce que moi je l'adore, il incarne Miss France. Quand on est candidate, ça nous fait rêver quand même d'arriver sur un plateau présenté par Jean-Pierre Foucault. Il est hyper emblématique ! Si un jour il ne veut plus présenter l'élection, je pense que ce serait bien qu'il choisisse. (...) Moi ça me plairait, pourquoi pas ! C'est vrai que je connais un peu l'élection, je connais le fonctionnement, j'étais à la place des filles... Pourquoi pas un jour."