Iris Mittenaere fière : Notre ex-Miss Univers devient animatrice sur TF1 !

C'est désormais officiel !

Notre ex-Miss France et Miss Univers 2016 Iris Mittenaere a été recrutée par TF1. Ainsi, la sublime brune venue du Nord de la France coanimera très bientôt la 3e saison de Ninja Warrior sur la première chaîne d'Europe. Un sacré challenge pour notre reine de beauté de 25 ans qui a toutefois acquis une certaine maturité après avoir parcouru le monde ces dernières années.

Dans son communiqué de presse diffusé ce 22 mars 2018, TF1 écrit avec une certaine fierté : "TF1 est très heureux d'accueillir Iris Mittenaere. Elle coprésentera notamment la 3e saison de Ninja Warrior, le parcours des héros aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand, dont le tournage démarre à Cannes le 27 mars prochain." Et Fabrice Bailly, directeur des programmes à TF1, de statuer : "Grâce à son parcours de Miss France et Miss Univers 2016, elle a développé une relation de grande proximité avec le public, qui, associée à son dynamisme et à son aisance, constituent des atouts essentiels. (...) Son arrivée illustre notre volonté de renforcer encore la relation que nous entretenons avec notre public et dont nos animateurs sont le lien essentiel."

Gageons qu'Iris Mittenaere – elle remplace donc Sandrine Quétier qui a souhaité quitter le groupe TF1 pour se consacrer à d'autres projets – pourra compter sur le soutien de ses proches et sur celui de son complice Kev Adams avant cette grande première...

Sur Instagram, la jeune femme se dit "fière" de rejoindre "la famille des animateurs de TF1".

Nous lui adressons tous nos voeux de réussite.