Iris Mittenaere, flamboyante, accueille ses copines Miss France au Paradis Latin

Après son règne de Miss France et de Miss Univers (2016), la belle Iris Mittenaere s'était lancé un nouveau défi : devenir meneuse de revue. C'est au cabaret du Paradis Latin qu'elle réalise aujourd'hui son rêve, aidée par le chorégraphe Kamel Ouali. La générale du spectacle intitulé L'Oiseau Paradis a eu lieu le jeudi 6 juin en présence des VIP.

Sur le photocall de la soirée événement, Iris Mittenaere a pris la pose souriante et décontractée, flamboyante dans une robe rouge en plume agrémentée d'une large ceinture noire à la taille. Un look assorti d'un smoky eye lui allant à ravir. Dans sa story Instagram, l'ex-reine de beauté avait dévoilé à ses followers avoir même maquillé ses "bordures de cheveux", juste au-dessus du front.

La jeune femme de 26 ans a reçu plusieurs de ses consoeurs Miss France : Maëva Coucke (Miss France 2018) vêtue d'une longue veste de costume blanche frangée de sequins argentés, Marine Lorphelin (Miss France 2013) habillée en rose flashy dans un ensemble composé d'une veste longue sans manches et d'un pantalon de tailleur, Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) tout en noir et blanc avec un gilet déstructuré, Alicia Aylies (Miss France 2017) en simple chemisier noir, pantalon bleu nuit et coupe afro, Mareva Galanter (Miss France 1999) avait opté pour un look tout simple, un chemisier beige et un jean foncé, ou encore Linda Hardy (Miss France 1992), très chic en chemisier blanc et ample pantalon blanc cassé. Toutes les Miss ont pu compter sur leur patronne, la directrice générale de la société Miss France Sylvie Tellier (Miss France 2002), en pantalon en cuir et chemisier blanc.

Les spectateurs VIP du spectacle, entamé le 2 mai dernier, ont notamment pu profiter par la suite d'un chic dîner orchestré par le mythique chef français Guy Savoy.

Thomas Montet