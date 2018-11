Iris Mittenaere insultée et moquée à l'école : Ce qui l'a blessée

Mercredi 7 novembre 2018 est sorti Toujours y croire (aux éditions Harper Collins), le livre autobiographique d'Iris Mittenaere. Miss France et Miss Univers 2016 revient notamment sur son enfance dans un petit village des Flandres et sur son adolescence parfois semée d'embûches. A l'école notamment, la belle brune de 25 ans n'a pas toujours fait l'unanimité.

La partenaire d'Anthony Colette dans Danse avec les stars 9 (TF1) a parfois dû affronter les moqueries de certains camarades de classe. "C'est dans la cour de récréation que les choses se gâtent. Je me bagarre systématiquement avec les garçons. Ou plutôt, je me défends. Quand ils m'insultent ou se moquent de moi, je ne me laisse pas faire. Je rends coup pour coup. Comment ne pas riposter quand ils s'amusent à me viser avec des ballons pleins de boue ?", écrit Iris dans son livre.

Elle se souvient d'un certain Rémi, l'une des "terreurs de la récré" qui donnait des coups de pied "sournoisement sous les tables" à tout le monde. Un jour, lassée de les recevoir, elle lui a sauté dessus et l'a frappé à son tour. "Par la suite, j'ai appris à m'y prendre autrement pour faire face à ce genre de situation, mais le sentiment d'injustice est quelque chose qui, aujourd'hui encore, me fait particulièrement réagir", précise-t-elle.

Iris Mittenaere explique également qu'elle doit faire face à des remarques sur son physique. Nombreux sont ceux à lui faire remarquer qu'elle est "maigre" en utilisant des surnoms comme "pique à brochette", ce qui la "blesse au plus haut point". "A la maison, ma soeur et mon frère m'appellent 'clou' ou 'cloute'. Au début, ce surnom me met hors de moi, mais je comprends qu'il est plus bienveillant que celui de l'école. (...) Il me faudra beaucoup de temps pour être en paix avec mon image et parvenir à me trouver jolie", admet l'ancienne reine de beauté qui est aujourd'hui admirée de tous.