Iris Mittenaere joue les animatrices devant Kendji et Nolwenn Leroy

Le 6e gala Toutes les femmes chantent contre le cancer était organisé le 5 mars 2018 sur la scène de l'Olympia de Paris. Il s'agit du premier 1er événement national qui rend hommage aux femmes qui se battent contre la maladie. "Un moment de rassemblement, de convivialité, de spectacle, d'émotion(s) et de joie" selon l'association Tout le monde contre le cancer et son président, Nicolas Rossignol, qui a pu compter sur la présence de nombreux et de nombreuses artistes pour un gala présentée par notre incroyable Iris Mittenaere, Miss France et Univers 2016, et l'ancienne star de TF1 Sandrine Quétier.

L'association remercie bien chaleureusement la violoniste Anne Gravoin, par ailleurs ancienne épouse de l'ex-Premier ministre Manuel Valls, et le chef d'orchestre Nicolas Guiraud qui ont accompagné les artistes sur scène. Nolwenn Leroy, Véronique Sanson, Kendji Girac ont répondu présents ainsi que Sly Johnson, le duo Duel, le pianiste Fred Nardin, le jazzman Eric Séva, la compagnie Tutu (Chicos Manbos) et la jeune soprano jeune soprano belgo-suisse Chiara Skerath.

Cette édition a été l'occasion de marquer le lancement de "la prochaine tournée de l'Échappée rose pour la seconde année consécutive : notre institut de bien-être itinérant repartira bientôt à la rencontre de 30 établissements hospitaliers".

Sur Facebook, l'association a posté un long message de remerciements : "Merci à tous nos donateurs, partenaires, mécènes, sponsors, entreprises, clubs et particuliers qui nous font confiance et nous permettent de réaliser 1000 actions toute l'année partout en France ! Merci enfin aux patients, familles, équipes médicales et hospitalières, associations, aidants et accompagnants qui nous font confiance et nous rendent au centuple, avec leurs sourires et leur joie, le bonheur que nous leur apportons au quotidien ! Merci à tous les Anges gardiens qui soutiennent nos actions !"