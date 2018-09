Iris Mittenaere, le secret de sa ligne de rêve : "Je suis gourmande..."

En tant qu'ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016, Iris Mittenaere (25 ans) sait comment faire de son corps une arme de séduction massive ! Elle l'a d'ailleurs prouvé à de nombreuses reprises sur son compte Instagram très suivi...

Interrogée par un internaute sur les secrets de son alimentation pour pouvoir garder ainsi la ligne, la petite amie de l'humoriste Kev Adams que l'on retrouvera dans quelques jours sur le parquet de Danse avec les stars 9 (TF1) a révélé : "J'essaie de faire trois repas par jour, ce qui est compliqué avec mes plannings... Je ne mange pas de produits laitiers et très peu de viande... Je me fais plaisir pendant les repas car je suis gourmande (le stress et le sport me font éliminer)."

Egalement interrogée sur sa participation attendue à DALS, la co-animatrice de Ninja Warrior 3 a affirmé être très satisfaite par le déroulement des premières répétitions. "Je suis super contente !!! C'est pas évident pour moi... mais c'est un rêve de petite fille alors j'en profite", a-t-elle assuré avant d'en dire un tout petit peu plus sur son partenaire dont on ignore pour le moment l'identité : "Il est top !!! Très sympa ! J'espère que vous allez aimé notre duo."

Iris Mittenaere dans Danse avec les stars 9, c'est à partir du 29 septembre prochain à 21h sur TF1 !