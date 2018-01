Iris Mittenaere, Marine Lorphelin, Laury Thilleman... Les Miss sans maquillage !

Cocorico ! En France, nos Miss n'ont pas du tout peur de se montrer naturelles sur leurs réseaux sociaux.

Tout au long de l'année 2017, nos ex-Miss France préférées n'ont effectivement pas hésité à se dévoiler sans le moindre artifice, sans une once de maquillage, que ce soit au réveil ou lors de leurs sorties estivales en bord de mer. Et s'il est arrivé que des internautes un peu grincheux leur en fassent le reproche – on se souvient de Marine Lorphelin et de ses petits boutons alors qu'elle préparait ses examens ! –, il faut bien admettre que nos ex-reines de beauté n'ont toujours rien à envier aux prétendantes au titre de Miss France 2018.

En cette fin d'année, Purepeople.com vous propose donc de découvrir les photos d'Iris Mittenaere (Miss France et Miss Univers 2016), Alicia Aylies (Miss France 2017), Flora Coquerel (Miss France 2014), Marine Lorphelin (Miss France 2013), Delphine Wespiser (Miss France 2012), Laury Thilleman (Miss France 2011), Chloé Mortaud (Miss France 2009), Rachel Legrain-Trapani (Miss France 2007) et Sylvie Tellier (Miss France 2002) sans maquillage ! Ou très peu.