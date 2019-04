Iris Mittenaere meneuse de revue sensuelle : son show sexy en costume

Iris Mittenaere est une femme de défi. Une fois son règne de Miss France et Miss Univers 2016 terminé, la belle brune de 26 ans a fait ses débuts d'animatrice sur TF1 dans Ninja Warrior 3, à l'été 2018. Elle a ensuite participé à la neuvième saison de Danse avec les stars quelques mois plus tard et a sorti son livre autobiographique Toujours y croire en novembre dernier.

Après avoir tourné la nouvelle saison de Ninja Warrior, toujours aux côtés de Christophe Beaugrand et Ninja Warrior fin mars, début avril, Iris Mittenaere a annoncé qu'elle allait endosser le rôle de meneuse de revue. Elle participe en effet au spectacle L'oiseau paradis du chorégraphe Kamel Ouali, qui se jouera à partir du 2 mai 2019, au Paradis Latin.

Afin de teaser le public, la grande amie de Camille Cerf a dévoilé la tenue qu'elle portera sur scène. "Diamonds are the girl's best friend ! Quand un costume nous transporte dans un autre univers ... Tellement hâte que vous le découvriez sur scène", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on la découvre dans une tenue de cabaret tout en plumes d'autruche roses et diamants, ce mardi 16 avril. Un costume qui a fait l'unanimité auprès de ses abonnés.

Iris Mittenaere a aussi charmé les téléspectateurs de France 2 et l'équipe de Je t'aime etc. Kamel Ouali et elle étaient invités dans l'émission animée par Daphné Bürki. Et la jeune femme a fait une prestation bluffante. "Enfin, je réalise mon rêve de petite fille. Je l'ai attendu", a-t-elle confié après le show. Pour rappel, elle partagera cette belle aventure avec le gagnant de la 6e édition de la Star Academy (TF1) Cyril Cinélu (32 ans).