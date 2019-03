Iris Mittenaere meneuse de revue sexy : son style "Crazy Horse" fait fureur !

Iris Mittenaere, toujours très appliquée, enchaîne actuellement les préparatifs et les répétitions.

En effet, après avoir fait forte impression dans Danse avec les stars 9 sur TF1 au côté d'Anthony Colette et fait une apparition remarquée dans le Fashion Freak Show de Jean Paul Gaultier, notre ex-Miss France et ex-Miss Univers 2016 de 26 ans deviendra officiellement meneuse de revue dans quelques semaines.

A partir du 2 mai 2019, celle qui coanimera prochainement une nouvelle saison de Ninja Warrior sur TF1 dansera et donnera de la voix au Paradis Latin, dans le 5e arrondissement de Paris. C'est pour les besoins du spectacle L'Oiseau Paradis pensé par Kamel Ouali que la divine Iris a été recrutée pour une saison entière.

Sur sa page Instagram, Iris a ainsi dévoilé ce 24 mars 2019 qu'elle enchaînait les essayages de perruques avec une certaine gourmandise. L'une d'elles, lui donnant un petit côté danseuse du Crazy Horse, lui a visiblement tapé dans l'oeil puisqu'elle s'est prise en photo avec pour demander l'avis de ses admirateurs. "Hello !! je suis devenue fan de perruques ! On fait pas mal d'essayages pour le Paradis Latin, c'est la première fois que j'essayais des perruques et j'adore changer de tête comme ça ! Quelle genre de perruque vous aimez ?! Vous validez celle-là ? Dites-moi en commentaire !", a-t-elle écrit avant d'attirer plus de 80 000 likes en l'espace de deux heures.

Nous avons hâte de découvrir Iris Mittenaere sur la scène du Paradis Latin !