Iris Mittenaere meneuse de revue : Un gagnant de la Star Academy la rejoint !

Après Iris Mittenaere qui a accepté de devenir meneuse de revue, nous venons d'apprendre qu'une autre personnalité avait rejoint le casting du spectacle très attendu L'Oiseau Paradis qui se jouera prochainement au Paradis Latin à Paris.

Sur Facebook, le gagnant de la 6e édition de la Star Academy (TF1) Cyril Cinélu (32 ans) a en effet révélé qu'il allait donner de la voix dans le spectacle pensé par son ami et ancien professeur de danse Kamel Ouali. "Ça y est, encore une super nouvelle. Je peux vous dire que l'année 2019 démarre super bien pour moi. Toujours croire en ses rêves, même les plus fous ! (...) Tout se concrétisera le 2 mai 2019 sur la scène du Paradis Latin. Merci mon ami Kamel Ouali pour ton amitié, tu as toujours cru en moi ! Je t'en suis reconnaissant ! (...) Les paroles de la chanson J'y crois encore prennent tout leur sens", a-t-il notamment écrit.

Ravi de faire cette annonce, l'ex-élève de la Star Academy a aussi annoncé qu'il serait ce 9 avril 2019 dans C à vous sur France 5, en compagnie d'Iris Mittenaere et de Kamel Ouali, afin de promouvoir le spectacle L'Oiseau paradis. "Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en direct sur le plateau de C à vous sur France 5", a écrit Cyril Cinélu avec fierté. Un rendez-vous à ne pas rater !

Nous avons hâte de découvrir Iris Mittenaere et Cyril Cinélu sur la scène du Paradis Latin !