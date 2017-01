Iris Mittenaere (Miss France 2016) divine en bikini... à l'aéroport de Doha !

Afin de finir l'année 2016 en beauté, Iris Mittenaere s'est envolée pour Dubaï la semaine dernière. Là-bas, Miss France 2016 a enchaîné les clichés sexy sur la plage et les adresses gourmandes à en juger par ses photographies publiées sur son compte Instagram...

Mercredi 4 janvier, après un séjour que l'on devine époustouflant dans les pays du Golfe, Iris s'est immortalisée une dernière fois à Doha au sein de l'aéroport international de la ville alors qu'elle attendait patiemment son vol retour pour l'Hexagone. Qu'on se le dise, ce n'est pas dans la zone duty free entre deux flacons de parfum que la belle s'est immortalisée mais bel et bien dans une magnifique piscine installée au sein de l'aéroport !

"En attendant mon vol #aéroport #qatar #avion #natation #vol #relax #photodujour #retourenfrance #aurevoirDubai", a commenté Iris Mittenaere (en VF !) en légende du cliché où on la retrouve sublime en bikini jaune, de profil dans un bassin graphique sous une verrière. "Tu es une personne magnifique, beaucoup d'ondes positives pour Miss Univers", "Et on prend le soleil à Dubaï histoire de ne pas perdre son joli teint ? :-)", "Profite à fond lors de Miss Univers et on est tous avec toi. Allez Iris montre-leur ta beauté !", ont commenté les internautes, tous impatients de voir notre ex-Miss France nous représenter lors du concours Miss Univers à venir.

En effet, le 30 janvier prochain, la finale du concours se tiendra aux Philippines. Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, croit d'ailleurs dur comme fer dans les chances de notre Iris. Affaire à suivre...