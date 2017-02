Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) a des conseils maquillage pour Donald Trump

Depuis début Février, Iris Mittenaere, ex-Miss France 2016 récemment couronnée Miss Univers 2016 aux Philippines, vit à New York en colocation avec Miss USA dans un bel appartement de 140 m² donnant sur la 6e avenue. Là-bas, entre deux prestations télé remarquées, notre Lilloise de 24 ans a accepté de répondre aux questions de quelques médias français...

Au Parisien, la sublime étudiante en chirurgie dentaire a confirmé dimanche 12 février ne pas avoir reçu de félicitations de chefs d'État depuis son sacre historique. "Je n'ai pas reçu de SMS de François Hollande. Ni de Donald Trump, d'ailleurs [Le concours lui a appartenu de 1995 à 2015, NDLR]. Il n'a pas cherché à me contacter. Pourtant, je pourrais lui donner des conseils de maquillage (rires)", a-t-elle ironisé avant de poursuivre avec plus de sérieux : "Je ne pense pas que ça le touche, mais je vais m'occuper de Smile Train, une association qui traite gratuitement des enfants atteints de déformations labiales et palatines."

Toujours lors de son interview auprès de nos confrères du Parisien, Iris Mittenaere a avoué que sa nouvelle vie était pour l'instant bien différente de celle qu'elle avait menée durant son année de Miss France... Aux États-Unis, elle se sent particulièrement scrutée. "À New York, je me sens épiée. Sur Internet, je retrouve des photos de moi dans la rue, chez le coiffeur. Je me mets à psychoter. Ça fait un peu peur. J'imagine qu'il y a des photographes partout. Je ne peux plus sortir sans maquillage ou en pyjama. Je deviens paranoïaque", a-t-elle confié avec franchise.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien du 12 février 2017.