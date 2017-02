Iris Mittenaere – Miss Univers 2016: Frayeurs à cause de sa robe du Moulin-Rouge

Dimanche 5 février 2017, 66 Minutes (M6) consacrait un reportage à Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers 2016 le 30 janvier dernier à Manille aux Philippines. L'occasion de découvrir toutes les étapes de sa préparation et d'apprendre que sa fameuse robe de danseuse du Moulin-Rouge lui a causé quelques frayeurs.

Le 26 janvier dernier, Miss France 2016 défilait dans sa sublime tenue traditionnelle. Si elle semblait parfaitement à l'aise sur scène, elle a d'abord eu bien du mal à s'approprier sa robe. Pendant le reportage, on la découvre dans le célèbre cabaret pour les essayages et surtout pour rencontrer Mathilde, une danseuse chargée de lui apprendre à porter ce costume assez dénudé.

Ses conseils ? Bien se tenir, faire de grands pas, bien bouger les hanches et être la plus légère possible. Une technique pas réellement approuvée par Iris Mittenaere. La belle brune de 24 ans craignait en effet que sa poitrine ne se dévoile aux yeux de tous. Elle a donc pris la décision d'adopter quelques changements comme elle l'a confié : "Si j'ai tous les tétons qui sortent, tu me dis. Je vais faire quelques petites modifications pour ne pas être trop nue. J'ai un peu peur que ça bouge. Du coup, je veux m'assurer une petite sécurité pour être totalement libre de mes mouvements." Heureusement pour elle, aucun incident ne s'est produit avant ou durant la cérémonie.

Un costume à haut risque

Fanny Rabasse, la porte-parole du plus célèbre des cabarets de la capitale craignait surtout qu'Iris Mittenaere ait un problème de tenue. "Le risque, c'est de perdre une plume sur scène, ou que le chapeau, complexe et lourd, ne tienne pas bien. On a rajouté des épingles et on a appris à Iris à enfiler la robe seule, parce qu'à Manille, elle n'avait personne avec elle pour s'habiller", confiait-elle au Parisien la semaine dernière. Elle avait également dévoilé la valeur de cette fameuse robe : 14 000 euros. De quoi faire encore plus tourner la tête des fans de Miss Univers 2016.