Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) : Interdiction de se marier avec Matthieu !

Depuis ce début de mois de février 2017, Iris Mittenaere, ex-Miss France 2016 récemment sacrée Miss Univers 2016 à Manille, vit à New York en colocation avec Miss USA dans un bel appartement de 140 m² donnant sur la 6e avenue. Du coup, notre très belle Lilloise de 24 ans s'apprête à passer une deuxième année consécutive loin du quotidien de son petit ami Matthieu resté dans l'Hexagone pour ses études !

Lors d'un entretien accordé à nos confrères du magazine Gala, la sublime étudiante en chirurgie dentaire n'a pas caché que cette situation n'était pas forcément facile à vivre mais qu'elle croyait tout de même en la solidité de son couple. "On ne s'est pas vus depuis mon élection. Mais je ne suis pas la seule à vivre une relation longue distance, et ce n'est que pour une période limitée. Et puis, ici, ce n'est pas un problème d'être en couple pour une Miss, c'est moins tabou qu'en France. Miss USA a également un petit copain !", a-t-elle expliqué.

En revanche, s'il est tout à fait admis que Miss Univers ait un amoureux se marier lui est absolument impossible ! "Il m'est interdit de me marier pendant l'année Miss Univers, mais de toute façon, ce n'était pas prévu au programme, donc tout va bien !", a-t-elle lâché avec malice.

En attendant de pouvoir retrouver durablement son Matthieu en janvier 2018, Iris Mittenaere devra prendre son mal en patience et pourra l'accueillir dans son loft new-yorkais entre deux voyages. "J'espère vraiment que mes proches viendront ! Le défi sera surtout de trouver un moment où je ne serai pas en voyage à l'autre bout de la planète", a-t-elle indiqué.

