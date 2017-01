Iris Mittenaere (Miss Univers 2016) : Le prix exorbitant de sa robe Moulin-Rouge

Le 26 janvier dernier, Iris Mittenaere faisait sensation durant l'une des étapes préliminaires du concours Miss Univers 2016 à Manille aux Philippines. Lors de son défilé en costume national, celle qui a depuis décroché le titre suprême a en effet choisi de s'exhiber en tenue ultrasexy de danseuse du Moulin-Rouge... succès assuré !

"L'idée est de Sylvie Tellier. Mais Iris n'a pas seulement emprunté une robe. Elle a vécu le 'Vis ma vie' d'une danseuse pendant une journée et est revenue plusieurs fois. Nos danseuses se sont prêtées au jeu et l'on aidée à défiler", a commenté Fanny Rabasse, la porte-parole du plus célèbre des cabarets de la capitale contactée par nos confrères du Parisien. Et de poursuivre sur les contraintes d'une telle tenue : "Le risque, c'est de perdre une plume sur scène, ou que le chapeau, complexe et lourd, ne tienne pas bien. On a rajouté des épingles et on a appris à Iris à enfiler la robe seule, parce qu'à Manille, elle avait personne avec elle pour s'habiller."

Qu'on se le dise, Iris Mittenaere avait également pour mission d'être très discrète sur ce choix de costume national... Le Moulin-Rouge redoutant la jalousie de ses concurrentes et les actes de malveillance. "On lui a mis la pression. Cette robe coûte 14 000 euros. La société Miss France nous a signé un chèque de caution équivalent. Et on a bien dit à Iris de ne la montrer à personne sur place, car on sait que les Miss peuvent être très dures entre elles...", a continué la porte-parole.

Une chose est sûre, la salle de spectacle parisienne ne regrette aucunement d'avoir accepté ce prêt à la société Miss France. "Un journal de Manille a fait son gros titre avec une photo d'Iris dans notre robe plutôt qu'avec la couronne ! On lui a peut-être porté chance, mais elle nous offre une publicité mondiale", a conclu Fanny Rabasse.

Bien joué Iris !