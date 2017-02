Iris Mittenaere : Miss Univers met un vent à un journaliste... malgré elle !

C'est un vent longue distance mais direct que s'est pris le journaliste télé Thomas Misrachi. Le présentateur du JT de BFMTV a interviewé en duplex depuis New York la belle Iris Mittenaere, récemment élue Miss Univers après une année en tant que Miss France.

Le journaliste a interrogé la jolie brunette de 23 ans sur sa nouvelle vie dans la Grosse Pomme, où elle souffre parfois du mal du pays.

Sans surprise, il a cherché à en savoir plus sur les nombreuses récentes rumeurs autour de sa vie sentimentale, et notamment sa prétendue liaison avec Miss France 2015 Camille Cerf ou encore son hypothétique rapprochement avec le jeune comédien Kev Adams. "C'est faux, a-t-elle déclaré en riant aux éclats. Ça nous a beaucoup fait rire, mais c'est faux."

C'est alors que le journaliste, très sérieux voire un brin stressé, s'est laissé aller à une petite blague en lui demandant : "Un autre nom. Thomas Misrachi, ça vous dit quelque chose ?" Et la pétillante Iris, visiblement surprise, de prendre quelques secondes de réflexion avant de répondre que "non". "Bon, c'est moi... Je me suis pris un vent, mais c'est un vent de Miss Univers, ça va", a-t-il déclaré en souriant avant de mettre un terme à l'interview.

C'est beau d'avoir tenté le coup, mais rappelons que la bombe est en couple avec son amoureux Matthieu, qui est récemment venu lui rendre visite à New York.