Iris Mittenaere : Miss Univers "victime de coups bas", Sylvie Tellier dénonce !

L'univers des Miss est sans pitié. Alors que sa petite protégée Iris Mittenaere vient d'être sacrée Miss Univers, la présidente du comité Miss France Sylvie Tellier a dénoncé les coups bas dont la jeune femme a été victime pendant le concours.

"Comme dans beaucoup de concours de beauté, il y a parfois des moments un peu plus difficiles entre les filles. Certaines sont prêtes à tout ! Iris s'est fait voler son portable, un chewing-gum a été collé sur sa chaise pour abîmer sa robe... Le but était de la déstabiliser. Mais ça n'a pas marché !", a raconté l'ancienne Miss France de 38 ans à nos confrères de Paris Match.

L'année dernière déjà, après la boulette du présentateur Steve Harvey, certains rapportaient des tensions intenses entre les reines de beauté. Heureusement, toutes ne sont pas dans cet état d'esprit ultracompétitif. "Elle s'est fait quelques copines, notamment celles qui parlaient français comme Miss Haïti. Elles se sont d'ailleurs toutes jetées sur elle pour la féliciter lorsqu'elle a gagné", a-t-elle ajouté.

Sylvie a vanté le "naturel et l'authenticité" d'Iris qui lui ont permis d'accéder au titre. Contrairement à de nombreuses candidates, la jolie brunette, élue Miss Nord-Pas-De-Calais en 2015, n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique et "travaille son corps en faisant beaucoup de sport et en ne se privant de rien". "Ce sacre est une belle revanche sur tous les gens qui critiquent le concours ou qui disent qu'Iris est trop superficielle", assure la remplaçante de Geneviève de Fontenay.

À 24 ans, l'étudiante en chirurgie dentaire réalise un sacré exploit puisqu'elle est la première Française élue plus belle femme du monde depuis soixante-deux ans. La carrière de la bombe originaire de Steenvoorde (Hauts-de-France), soutenue par sa maman et son amoureux, va décoller à l'international puisqu'elle s'apprête à passer toute une année de rêve à New York.

Coline Chavaroche